Assalto a portavalori (fallito), traffico bloccato sulla A14: lunghe code tra Cerignola est e il bivio per la Napoli-Canosa

Traffico in tilt in A14 per un assalto (fallito) a portavalori lungo il tratto Cerignola-Canosa di Puglia. Lunghe code e blocchi stradali stanno creando non pochi disagi alla circolazione autostradale.

Secondo quanto fino ad ora accertato, il commando - almeno una decina di persone, tutte in fuga - aveva organizzato e pianificato tutto per la rapina al mezzo portavalori che, però, avrebbe verosimilmente cambiato percorso all'ultimo momento.

Nel frattempo, però, i malviventi avevano già predisposto tutto, 'chiudendo' il tratto autostradale con mezzi pesanti ed escavatori; interdetta con una catena anche una strada secondaria.

Il piano è andato in fumo (anche per il contestuale passaggio in un blindato della polizia diretto a nord), ma non le pesanti ripercussioni per il traffico: si è resa infatti necessaria la chiusura - in entrambe le direzioni di marcia - del tratto tra Cerignola est e bivio A14/A16 Napoli-Canosa. Al momento si registrano code di 3 km tra il bivio A14/A16 Napoli-Canosa e Canosa. Sul posto la polizia gli accertamenti e le indagini del caso.

Questi gli ingressi consigliati nell'ultimo bollettino di Autostrade per l'Italia, delle 17:02: entrata consigliata verso Pescara: Cerignola est. Entrata consigliata verso Bari: Canosa. Uscita consigliata provenendo da Bari: Canosa. Uscita consigliata provendendo da Pescara: Cerignola est.