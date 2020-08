Ancora assalto a portavalori sulla A14: paura tra gli automobilisti e traffico bloccato verso Canosa

Ennesimo assalto a portavalori, avvenuto poco fa sulla A14 nel tratto tra Cerignola e Canosa, in direzione sud, pochi chilometri dopo l'uscita di Cerignola Est.

I malviventi hanno disposto due auto di traverso per sbarrare la strada e assaltare il portavalori, un furgone della 'Sicuritalia'. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco. Non si sa se il colpo sia riuscito. Si tratta del secondo assalto nel giro di poche settimane, dopo quello (fallito) avvenuto lo scorso 24 luglio.

Ore 19.25: Tratto chiuso tra Foggia e bivio A14/A16 Napoli-Canosa per veicolo in fiamme. Entrata consigliata verso Bari-Canosa. Uscita consigliata provenendo da Pescara: Foggia.

Ore 19.33: coda di un chilometro tra San Severo e Foggia per tratto di strata chiuso.

Ore 19.36: come riporta Autostrade per l'Italia "sulla A14 Bologna-Taranto, per l'assalto ad un furgone portavalori, è stata disposta la chiusura dei tratti Foggia-bivio A16 Napoli-Canosa verso Bari e bivio A16-Cerignola est verso Bologna.



Sulla A16 Napoli-Canosa è stata disposta la chiusura del bivio con la A14 da Napoli verso Bologna. All'interno del tratto chiuso in direzione Bari ci sono 3 km di coda.



Il traffico diretto a Bari deve uscire a Foggia dove ci sono code per 1 km e può rientrare a Canosa dopo aver percorso la strada statale 16 adriatica. All'interno del tratto chiuso verso Bologna il traffico è bloccato con 6 km di coda.



Chi da Bari è in viaggio verso Bologna viene deviato in A16 Napoli-Canosa dove si consiglia di uscire a Cerignola ovest ed attraverso la viabilità ordinaria raggiungere Cerignola est in A14. E' in corso la distribuzione dell'acqua da parte della Protezione Civile. Sul posto sono presenti il Personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Articolo aggiornato alle 19.41