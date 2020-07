Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Era tutto pronto per l'assalto al portavalori, ma il commando incrocia il blindato della polizia: le immagini sul posto

Quattro ore di code sulla A14 nel tratto che collega Cerignola a Canosa di Puglia. Un commando era pronto ad assaltare un portavalori, ma il piano è andato in fumo anche per il contestuale passaggio in un blindato della polizia diretto a nord. Le immagini video sul posto.