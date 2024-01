Assalto a un portavalori a colpi di kalashnikov: la malavita di Capitanata dietro al colpo tentato in A14

Dodici persone, in larga parte soggetti noti negli ambienti della criminalità foggiana, sono stati iscritti nel registro degli indagati per il tentato assalto del 7 luglio 2023 ad un portavalori dell'istituto di vigilanza 'Aquila'. Rapina, tentato omicidio, incendio e porto abusivo di armi le ipotesi di reato.

Lo riporta l'emettente teramana Tvsei, secondo la quale sarebbero state effettuate diverse perquisizioni nelle abitazioni degli indagati con relativo sequestro di strumenti informatici

Aiutati da due soggetti abruzzesi, che secondo la Procura avrebbero fornito supporto logistico ai membri del commando, compresa la possibilità di alloggiare nel loro appartamento di Montesilvano la notte precedente. Fondamentali alle indagini le immagini che avrebbero immortalato il percorso compiuto dalla banda e le testimonianze raccolte.

L'assalto, lo ricordiamo, era stato tentato nel tratto compreso tra i caselli di Pescara Ovest/Chieti e Pescara Nord/Città Sant'Angelo in direzione nord all'altezza di Villa Santa Maria, al km 375. In base a una prima ricostruzione raccolta in quei momenti dai colleghi de IlPescara, il blindato della ditta Aquila era stato rallentato da un'automobile che lo precedeva e dalla quale, i malviventi armati di kalashnikov, avevano esploso alcuni colpi, uno dei quali aveva raggiunto un altro portavalori che procedeva sull'altro senso di marcia, il cui conducente aveva provato a fermarsi nel tentativo di prestare soccorso ai colleghi.

Furono date alle fiamme anche due autovetture risultate rubate a Foggia. L'intervento della polizia stradale aveva costretto il commando a fuggire a mani vuote a bordo di un furgone. Il colpo, se fosse andato in porto, avrebbe fruttato 300mila euro.