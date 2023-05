Assalto da 83 milioni di euro al caveau: banditi di Cerignola e guardie giurate infedeli, chiesti 341 anni di carcere

341 anni di carcere per i 33 imputati coinvolti nell'assalto al caveau Mondialpol di Calcinatello in provincia di Brescia, fallito e che avrebbe potuto fruttare alla banda composta perlopiù da soggetti cerignolani, ben 83 milioni di euro: è la richiesta dei pubblici ministeri della Dda di Brescia Teodoro Catananti ed Erica Battaglia. Tra gli imputati ci sono soggetti vicini alle cosche della 'ndrangheta e malviventi del posto. Come riporta l'Ansa, per tutti era già caduta l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso.

L’indagine - durata cinque mesi - aveva permesso di arrestare 31 persone accusate di far parte di un gruppo di rapinatori specializzati in assalti a furgoni portavalori e caveau.

Nel corso della imponente operazione, alla quale avevano preso parte anche gli agenti della squadra mobile di Foggia, erano stati sequestrati quattro kalashnikov, un fucile a pompa, una mitraglietta Uzi, una pistola (con svariate munizioni), 21 bottiglie molotov e chiodi a quattro punte.

L'11 marzo 2022 il commando era pronto ad entrare in azione, ma i malviventi erano all'oscuro di essere sottoposti ad indagini condotte dalla squadra mobile di Brescia, dal servizio centrale operativo e dal raggruppamento speciale operativo carabinieri. Pertanto il piano era stato svelato da alcune intercettazioni.

I presunti rapinatori con precedenti penali, alcuni ritenuti collegati a clan del Foggiano e cosche di ‘Ndrangheta, nei mesi precedenti al tentato assalto, avevano rubato circa venti mezzi tra autovetture, furgoni e camion destinati ad essere dati alle fiamme allo scopo di isolare l’area d’interesse ed impedire l’intervento delle forze di polizia; nella loro disponibilità era stata trovata anche una ruspa che sarebbe servita per sfondare la parete blindata del caveau che custodisce gli incassi raccolti dagli esercizi commerciali della zona.

Nel blitz, inoltre, erano state arrestate due guardie giurate “infedeli” con l’accusa di aver svolto il ruolo di basisti e di aver riferito che la camera blindata potesse contenere 80 milioni di euro, gli incassi degli esercizi commerciali della zona.

Tanti sopralluoghi e viaggi verso il Nord dei componenti cerignolani del gruppo criminale sono monitorati dagli investigatori in quei mesi attraverso le intercettazioni telefoniche ed ambientali. I banditi comunicavano tra loro con telefoni dedicati e apparati radio.

Suddivisi in tre gruppi, erano stati bloccati poco prima di entrare in azione: alcuni si erano radunati in un capannone industriale ubicato a Cazzago San Martino - dove erano stati nascosti i mezzi preventivamente rubati – e altri in due “covi” situati a Gardone Val Trompia e a Ospitaletto.