Banda della marmotta in azione a Chieuti, assalto alla Banca Popolare di Milano: è il secondo in un anno

Banda della marmotta protagonista ancora una volta in provincia di Foggia. Ignoti, nella notte, hanno fatto esplodere il bancomat della Banca Popolare di Milano a Chieuti. Sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi e la messa in sicurezza dell'area. Non è ancora chiaro se il colpo sia andato o meno a segno.

"Incredibile quello che succede ultimamente, in un anno due attacchi uguali alla banca, che provocano disservizi enormi alla comunità", lo sfogo a FoggiaToday del sindaco di Chieuti Diego Iacono.

"Una situazione insostenibile - ha aggiunto il primo cittadino -, noi amministratori cerchiamo di portare su il territorio con promozioni adeguate per la sua valorizzazione, e questi delinquenti con queste azioni buttano al vento tutti i sacrifici di anni di programmazione".