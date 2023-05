Guerriglia allo Zaccheria, assaltato il pullman dei giocatori del Foggia: le immagini video

Attimi di tensione ieri sera allo stadio Zaccheria di Foggia, al ritorno in pullman della squadra di mister Delio Rossi dalla trasferta di Cerignola. La sconfitta per 4 reti a uno nel derby contro i gialloblu dell'Audace, evidentemente non è andata giù ad un manipolo di tifosi, che hanno letteralmente preso d’assalto il mezzo del Calcio Foggia 1920, con mazze, petardi e lancio di fumogeni. Danneggiato un vetro dell’autobus rossonero. Per fortuna non si registrano feriti. Sull’episodio indaga la polizia, nei prossimi giorni potrebbero partire dei provvedimenti daspo all’indirizzo dei violenti.