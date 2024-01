Ennesimo assalto a un ufficio postale: malviventi fanno saltare in aria il Postamat, ma il colpo non riesce

La banda della marmotta torna in azione. Nel mirino dei malviventi, la scorsa notte, è finito l'Atm dell'Ufficio postale di Stornara. Come riporta l'Ansa, i malviventi hanno fatto esplodere lo sportello con un ordigno rudimentale, senza riuscire, tuttavia, a portar via il denaro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che analizzeranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Si tratta del secondo assalto dall'inizio dell'anno, dopo quello dello scorso 4 gennaio avvenuto a Zapponeta. Anche in quel caso, il colpo non è riuscito. Nel mese di dicembre 2023 sono stati due gli Atm fatti esplodere: dopo quello di Stornarella (dove nei giorni scorsi è stato attivato il servizio mobile), il 28 dicembre ignoti hanno fatto esplodere l'Atm dell'Ufficio postale di Orta Nova, senza però riuscire a portar via il denaro.

Non è la prima volta che l'Ufficio Postale di Stornara viene preso di mira dalla banda edlla marmotta. Nel novembre del 2021 un ordigno fu fatto esplodere al postamat, ma gli autori non riuscirono a danneggiare la cassa per estrarre il contante. Andò a segno, invece, il colpo dello scorso 5 aprile.