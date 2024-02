Assalto al Postamat a Cerignola: sportello sventrato, ma la banda della marmotta se va a mani vuote

È stato sventrato con la tecnica della ‘marmotta’ lo sportello Atm di Poste Italiane in Piazza Duomo a Cerignola.

I banditi sono entrati in azione stanotte, dopo l’una. I cittadini hanno avvertito due esplosioni. I malviventi, però, sono andati via a mani vuote.

Il colpo è fallito. Saltato in aria il Postamat, non sono riusciti a portare via il denaro presente. Le indagini sono affidate ai carabinieri che hanno eseguito il sopralluogo e i rilievi. Sul posto anche gli Artificieri.

Sono in corso di acquisizione i filmati delle telecamere della zona che potrebbero rivelarsi utili per risalire agli autori dell’assalto.

Nel 2019, lo stesso Postamat, con la medesima tecnica, era stato fatto saltare in aria in pieno giorno. Furono le immagini della videosorveglianza a inchiodare due giovani condannati nel 2021.

Meno di un mese fa, era stato preso di mira lo sportello Atm dell'ufficio postale di via Napoli.