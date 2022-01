Far West sulla Foggia-Candela: assalti a portavalori come nei film, sempre sulla 655 e alla Cosmopol

Due assalti nel giro di un mese. Stessa dinamica, stessa Statale: la 655 nel tratto che collega Foggia a Candela. Nel mirino dei banditi, ancora una volta, è finito un portavalori della Cosmopol. In entrambi i casi, però, i commandi hanno fallito il colpo. Vuoi per la prontezza dei dipendenti della società dei servizi di sicurezza con sede in via delle Casermette, vuoi anche per i dispositivi anti-rapina installati a bordo dei blindati.

Prima di ieri, il 3 dicembre, c'era stata una tentata rapina con scene da far west, sulla Bradanica in agro di Castelluccio dei Sauri. In quella occasione la prontezza dei vigilantes e il dispositivo anti-rapina dei carabinieri, avevano ostacolato l'operazione dei malintenzionati. Banditi armati a bordo di almeno tre auto, avevano speronato il blindato con l’intento di costringere il conducente ad arrestare la marcia. In una delle auto utilizzate, ritrovata dai militari dell’Arma, erano state recuperate delle armi e diverso materiale.

Ieri 21 gennaio i malviventi, almeno quattro (probabilmente gli stessi della tentata rapina del 3 dicembre 2021), hanno intercettato e provato ad assaltare lo stesso portavalori. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la corsa del blindato è stata bloccata prima da un mezzo pesante posto di traverso lungo la carreggiata, poi dagli speronamenti dell'auto con a bordo i banditi (le immagini video).

Entrambi gli episodi fanno il paio con la rapina del 2 febbraio dello scorso anno compiuta intorno alle 7.30 del mattino all’altezza del capoluogo dauno: otto banditi ci avevano provato esplodendo anche alcuni colpi d’arma da fuoco: nel mirino sempre la Cosmopol, con due blindati. Prima di fuggire, i malviventi avevano portato via le pistole di ordinanza alle guardie giurate (le immagini video).