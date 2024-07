Assalti ai portavalori, la 'specialità' dei gangster cerignolani che terrorizza l'Italia: "Ci stanno sparando"

In provincia di Foggia non si fa che parlare della puntata di ‘Cose Nostre’, l’approfondimento intitolato ‘C’era una volta Cerignola', andato in onda il 15 luglio, in seconda serata, e ‘dedicato’ all’evoluzione della mafia ofantina. Dall’operazione ‘Cartagine’ agli assalti ai portavalori.

“Fateci caso, ogni volta che fanno un assalto ai portavalori sono sempre di Cerignola, sempre".

Come evidenziato dalla conduttrice del programma Rai, il nome di Cerignola viene associato a qualsiasi assalto ai blindati.

GLI ASSALTI AI PORTAVALORI

Quella cerignolana è “una mafia fatta di bande modulari che si uniscono per fare assalti, dividersi il denaro e scomparire, dove contano più le abilità criminali che il vincolo di sangue, gruppi di delinquenti che dagli anni Novanta hanno ormai assunto un ruolo di primo piano nei traffici illegali, dalle estorsioni al traffico di stupefacenti, dai furti di autovetture al riciclaggio, fino a infiltrarsi nei consigli comunali pilotando appalti e commesse pubbliche".

Ma le rapine ai portavalori resta la specialità della casa, crimine esportato ben al di là della provincia foggiana a partire dalla fine degli anni Novanta, quando i criminali perfezionano l’antica tradizione degli attacchi ai treni carichi di valori bollati e sigarette: stessa tecnica, stessa capacità fulminea d’azione, ma con nuovi obiettivi che non corrono più sui binari ma sull’asfalto.

Ad insegnare ai cerignolani la tecnica d’assalto a un blindato sarebbe stato uno dei tre sardi condannati per la rapina commessa nel dicembre '99 a due furgoni portavalori nelle vicinanze di Lecce in cui morirono tre persone. “Nei due anni di latitanza ha compiuto altri assalti arruolando manovalanza tra calabresi e pugliesi, soprattutto cerignolani, ai quali ha insegnato la tecnica dell’assalto ai furgoni portavalori che è quella che vediamo ancora oggi” l’osservazione dell’ex procuratore della Dda di Bari, Giuseppe Volpe.

Si tratta di gruppi di fuoco armati di kalashnikov, che utilizzano gli escavatori, danno fuoco ai veicoli rubati, utilizzano auto di grossa cilindrata per fuggire e disseminano l’asfalto di chiodi a tre punte per impedire alle forze dell’ordine di arrivare sul luogo dell’assalto. Dietro l'organizzazione c'è un basista che dà direttive precise su come, dove, come e quando colpire.

"Loro facevano le rapine ai tir, addirittura avevano la macchina e le divise della guardia di finanza, si presentavano con i tesserini...era gente che non ci pensava due volte ad ammazzare…”

LA TESTIMONIANZA

Una parte della puntata è stata riservata alla testimonianza di una guardia giurata originaria di Foggia, che ha raccontato alcuni particolari del colpo a un portavalori messo a segno sulla A14 all’altezza di Castel San Pietro, mentre insieme ad altri due colleghi stava effettuando il servizio di scorta ad un altro istituto di vigilanza:

“Siamo partiti da Bologna, il percorso non dava nessun segno di pericolosità in quel momento, quando siamo arrivati alla confluenza con Ravenna ci siamo accorti che c’erano due poliziotti con una macchina che all’apparenza non sembrava una macchina della stradale. La cosa ci è sembrata strana. Nessuno ci superava perché sotto al casello di un cavalcavia avevano dato fuoco a una macchina, l’autostrada era chiusa e noi eravamo isolati. Fuori al casello di Imola, il collega che era davanti a me ha cominciato a esclamare: “Ma ci stanno sparando”. Le tre macchine ci hanno affiancato sparando sopra la ruota anteriore così da colpire più facilmente il motore, che si è rotto e il furgone si è fermato. La stessa sorte era capitata al furgone dell’istituto davanti a noi.

Uno dei rapinatori si è fermato davanti al furgone e guardando in faccia l’autista ha sparato con il kalashnikov. Li si spera che il vetro regga perché altrimenti non c’è molto da fare. Io di fianco avevo un altro rapinatore che sempre con il kalashnikov puntato sul vetro che avevamo nella parte posteriore, intimava anche a me di scendere. Ma noi a bordo avevamo un problema più serio.

Noi avevamo un collega che era terrorizzato e aveva la pistola in mano con il dito sul grilletto. In un furgone blindato se parte un proiettile è come giocare a bocce perché il proiettile comincia a rimbalzare e non si sa dove si ferma. Il collega più anziano, che era il mio autista, guardandoci in faccia esclamò: se sapete pregare, pregate e aprendo la porta è stato il primo a scendere".

I soggetti che hanno compiuto la rapina da tre milioni di euro, in circa tre minuti, sono stati individuati e arrestati. “Durante un’udienza in tribunale siamo stati anche minacciati dai loro avvocati, ci avevano chiesto se avevamo intenzione di vivere a lungo” la rivelazione del vigilante.

IL COLPO DEL SECOLO

E’ in Svizzera che i cerignolani provano il ‘colpo del secolo’, in un deposito vicino la ferrovia di Chiasso che al suo interno conteneva lingotti d’oro, diamanti, opere d’arte e contanti.

Le indagini, durate un paio di mesi, sono scattate nel luglio 2017, per caso, ovvero quando i carabinieri hanno cominciato a registrare le conversazione di una banda di pregiudicati e a geolocalizzare al Nord i loro telefoni cellulari. Amedeo Di Stasi, brigadiere capo Carabinieri Foggia sulla vicenda ha rivelato alcuni dettagli: “Parlavano del colpo, dicevano si sarebbero sistemati, ma non dicevano come, dove e cosa dovevano fare. Avevamo capito che non era in Italia e che era un posto molto vicino al confine”.

Del piano dei cerignolani – che nel frattempo si erano procurati tre jammer da 40mila euro ciascuno proveniente da Dubai - viene informato Stefano Casellini, capo della polizia cantonale e il collega commissario Giovanni Friori.

Dalla denuncia per danneggiamenti ad un cavo delle comunicazioni, gli investigatori riescono ad individuare l’obiettivo, un caveau vicino alla ferrovia, un vero e proprio scrigno che contiene un tesoro. “Noi venivamo avvisati dai colleghi di Cerignola quando partivano, e di notte entravano a fare i sopralluoghi”.

La polizia cantonale comincia un periodo d’osservazione e appostamento. Dalle immagini registrate dalla videosorveglianza era chiaro come persone diverse si avvicinassero al perimetro esterno dello stabile, entravano all’interno per far scattare l’allarme, così da capirne il modello e, secondariamente, per misurare i tempi di intervento della polizia. “La loro idea era quella di perforare il muro dello stabile”.

I gruppi di intervento speciale, una notte, intorno alle 2, hanno anticipato il colpo arrestando dodici persone, cinque in flagranza di reato e altrettanti ad Abbiate Grasso, dove si erano rifugiati. Tutti di Cerignola. Diciotto il numero complessivo dei soggetti coinvolti, mentre le condanne inflitte sono andate dai 12 mesi ai tre anni e mezzo.