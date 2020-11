"Ho tosse e dolori forti". Insegnante foggiana in quarantena da oltre 14 giorni in attesa di tampone: "Sono preoccupata"

Può l’attesa per un tampone essere più pesante di una positività (o presunta tale) al Covid?. Evidentemente sì. Soprattutto se i tempi per l’attesa durano più del periodo di isolamento fiduciario a cui ci si sottopone. Senza contare l’incidenza psicologica: l’angoscia che pervade l’incertezza non solo del diretto interessato, ma anche dei familiari e dei contatti più stretti.



A Foggia le segnalazioni sui ritardi e disservizi continuano ad affastellarsi in maniera preoccupante. L’ultima, in ordine di tempo, è quella di una insegnante foggiana, in quarantena da oltre due settimane dopo essere entrata in contatto con alcuni alunni risultati positivi all’infezione da Covid-19. Da allora, il silenzio più totale.

“Sono ancora in attesa che la Asl mi contatti per sottopormi al tampone”, racconta a Foggiatoday. Le diverse sollecitazioni, personali e formulate attraverso il proprio medico curante, sono andate a vuoto. “Da giorni sto provando a contattare il numero Asl preposto e il risultato è lo stesso: ti fanno restare in attesa per ore prima che cada la linea oppure il numero risulta occupato”, dice mostrando l’elenco delle chiamate effettuate negli ultimi giorni.

Nel frattempo, sono comparsi i primi sintomi: “Ho tosse, dolori al petto, brividi di freddo e dolori alle ossa e agli occhi, che si attenuano con il cortisone, ma che ricompaiono non appena passa l’effetto”, spiega. “Sono preoccupata per me e per i miei familiari. Stiamo continuando a fare solleciti alla Asl, senza ricevere alcun riscontro. Tutto questo è snervante”.