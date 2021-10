Asilo nido chiuso da due mesi, 25 famiglie non sanno dove portare i bimbi a scuola. Apricena arrabbiata con San Severo: "E' colpa tua"

L'Amministrazione Comunale, nelle figure del Sindaco Antonio Potenza e del vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali Ada Soccio, con grande rammarico comunicano che a causa di inspiegabili ritardi nella predisposizione degli atti amministrativi da parte del Comune di San Severo, l'asilo nido comunale 'Don Tonino Bello' è chiuso e 25 famiglie apricenesi aspettano da due mesi l'apertura.

"L'asilo è gestito con fondi del Piano Sociale di Zona, il cui comune capofila è San Severo, che da agosto non riesce ad espletare un gara per individuare un gestore di quella struttura. Chiediamo immediatamente al sindaco di San Severo di attivare tutte le procedure previste dalla legge, per riportare i nostri bimbi (legittimati da una graduatoria) nell'asilo nido, ed poter andare incontro alle esigenze delle famiglie. Dispiace molto che per inadempienze di altri enti, a pagare le conseguenze siano i nostri cittadini. Vane sono state le nostre lamentele, le lettere inviate al Comune di San Severo, che purtroppo non hanno sortito effetto. Siamo al fianco delle famiglie che soffrono per questa situazione. Percorreremo tutte le strade istituzionali affinché l'asilo riapra quanto prima" dichiarano Potenza e Soccio.