Raid notturno nella palestra di via Minerva, ad Ascoli: vandalizzati locali e impianti: "Denunciatevi!"

Vandali in azione ad Ascoli Satriano, dove ignoti hanno preso di mira il campetto del Convento San Potito e la palestra di via Minerva.

Ne da notizia il sindaco Vincenzo Sarcone: "Ieri sera tardi, oltre la mezzanotte, ho sentito suoni/frastuoni/schiamazzi ad altissimo volume provenienti dal campetto del Convento di San Potito", racconta. "Affacciandomi al balcone ho scoperto altresì che la palestra di via Minerva aveva le luci accese. Intervenuti sul posto alcuni amministratori/trici hanno scoperto gravi atti di vandalismo che hanno interessato tutta la struttura e gli impianti".

"La tolleranza è finita", tuona il primo cittadino. "Questi incresciosi atti vandalici rappresentano un danno per l'intera comunità. Siamo già al lavoro per ripristinare le opere rovinate, ma assicuro ai nostri concittadini che non rimarrà un danno impunito. Faremo quanto è in nostro potere per trovare i responsabili, che invito a denunciarsi onde evitare pene severe, perchè è intollerabile che pochi delinquenti/tossici ledano il bene comune di una città che ha il diritto di tutelare quel benessere che cerchiamo con fatica di assicrare a tutti i cittadini".