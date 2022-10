Una palazzina popolare che 'fa acqua da tutte le parti': situazione disastrosa, invalidi priogionieri in casa

Una palazzina popolare consegnata nel 2018, con evidenti problemi da sempre: infiltrazioni d'acqua, il sistema di riscaldamento non efficiente e l'ascensore che si rompe continuamente, che dovrebbe essere indispensabile ai diversi invalidi presenti nello stabile, in via Giuseppe Normanno, a Ordona sud

Il bando di assegnazione fu pubblicato solo quattro anni fa, con provvedimento 83 del giugno 2018 dall'agenzia regionale Arca Capitanata, per 14 alloggi a canone sostenibile. Il bando era destinato a nuclei familiari a reddito basso.

Ma quello stabile, a dire di chi lo abita, ha avuto subito problemi di isolamento idrico. Dal terrazzo si infiltra l'acqua piovana, probabilmente anche a causa di una errata pendenza della pavimentazione, che arriva fino alle abitazioni e al vano ascensore provocandone continue interruzioni di funzionamento, fino ad oggi che, l'ascensore, è fermo perché si sarebbe bruciata la centralina, sempre a causa dell'acqua.

L'immobile è abitato da diverse persone invalide, come il figlio del signor Armando, che è autistico e che non lo utilizza per il rischio di corti circuiti o di scossa. Al terzo piano vive una coppia di anziani, entrambi non autosufficienti, i quali non possono uscire di casa senza l'ausilio dell'ascensore, tant'è che sono costretti a farsi portare la spesa a casa, altrimenti non potrebbero mangiare.

Nel vano garage, alcune travi di cemento hanno già l'armatura di ferro esposta, perché il cemento è caduto, forse a causa dell'acqua infiltrata. L'impianto di riscaldamento è affidato a pannelli termici che risultano insufficienti e, nei mesi freddi passati si è dovuto ricorrere al gas.

Ma alcuni non sono riusciti a pagare le bollette e, siccome il contatore del gas è centralizzato, hanno staccato l'utenza a tutto il palazzo. Una situazione preoccupante che andrebbe risolta in tempi brevissimi, data la presenza di persone fragili all'interno dello stabile.