Choc tra le baracche di un parcheggio, donna violentata e rapinata: arrestato 40enne originario della provincia di Foggia

E’ un 40enne originario della provincia di Foggia l’uomo arrestato dalla polizia di Piacenza con l’accusa di violenza sessuale aggravata, rapina e lesioni.

Come riporta IlPiacenza, è sospettato di aver stuprato una donna, pochi giorni fa, tra le baracche nel parcheggio di viale Malta alle spalle della questura, e di averla anche derubata.

La vittima, in evidente stato di choc è finita in ospedale (gli accertamenti avrebbero confermato la violenza sessuale) e ha denunciato l’accaduto alla polizia. Ieri l’arresto e il trasferimento dell’uomo – senza fissa dimora e già noto alla polizia - in carcere a Novate

In commissariato la vittima ha spiegato di essere stata abusata da un uomo tra i ruderi fatiscenti della ex caserma Zanardi-Landi, il complesso nel posteggio di viale Malta, proprio alle spalle della questura, abbandonato al degrado da decenni e divenuto dimora di sbandati, tossici e senza tetto.

Alcuni elementi trovati durante un sopralluogo sul posto, avrebbero confermato pienamente il terribile racconto fatto dalla donna.