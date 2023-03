Ufficiale medico dell'Aeronautica Militare arrestato era stato già sospeso dal servizio un anno fa

In merito alla notizia emersa nelle ultime ore relativa all’esecuzione della misura cautelare disposta dalla Procura di Bari nei confronti dell’ufficiale medico militare, l'Aeronautica Militare evidenzia che l’ufficiale, sottoposto a misura cautelare per attività legate allo svolgimento di attività extraprofessionale non correlate ad attività istituzionali, era già stato precauzionalmente sospeso dal rapporto di servizio dai primi mesi del 2022.

In particolare, secondo l’impostazione accusatoria accolta dal gip, le indagini hanno disvelato che il medico militare, la sua assistente ed i titolari di autoscuole e di agenzie di pratiche auto, avrebbero emesso falsi certificati medici utilizzando diverse modalità, a seconda delle esigenze (tutti i dettagli qui).

"L’Aeronautica Militare conferma piena fiducia e collaborazione nei confronti della magistratura per far completa luce sulle eventuali responsabilità individuali di appartenenti alle istituzioni, in fatti che contrastano con l’impegno quotidiano dell’A.M. a servizio del Paese, a difesa della legalità e della sicurezza collettiva".