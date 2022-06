Raggira anziana facendole credere di dover estinguere un debito della figlia: arrestato truffatore

Truffa un’anziana facendole credere che deve estinguere un grosso debito della figlia. Carabinieri individuano e arrestano la presunta responsabile della truffa.

Accade a San Marco in Lamis, sul Gargano; per il fatto, i militari hanno eseguito una ordinanza cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Foggia, su richiesta della locale Procura, nei confronti di una donna residente a Napoli gravemente indiziata di aver consumato una truffa ai danni di un’anziana garganica. Le indagini sono state avviate lo scorso mese di maggio, in seguito alla presentazione di una querela per il reato di truffa sporta dalla vittima.

L’anziana, nello specifico, in sede di denuncia, spiegava di aver ricevuto alcune telefonate, inizialmente sulla propria utenza telefonica fissa e, successivamente, sul suo cellulare, con le quali le veniva comunicato, da un soggetto di sesso maschile, che doveva estinguere un debito con una società, contratto dalla figlia, per un importo di 4500 euro, altrimenti la società avrebbe provveduto a denunciarla. La donna, ignara dell’intento truffaldino e preoccupata per il proprio familiare, acconsentiva quindi a consegnare tutto quello che aveva in casa, ovvero alcuni monili in oro e circa 300 euro in contanti.

Dopo pochi minuti, presso l’abitazione della vittima, si è presentata una donna - 'complice' dell'interlocutore telefonico - che dopo aver carpito la fiducia dell’anziana, ha prelevato il maltolto e si è allontanata frettolosamente. Le indagini dei carabinieri hanno poi consentito, anche attraverso la visione di alcuni sistemi di video sorveglianza di abitazioni private, di immortalare la donna mentre si dirigeva a piedi presso l’abitazione della vittima e ripercorrere il tragitto dell’autovettura utilizzata dalla stessa. L’auto è risultata essere una Fiat 500, intestata ad una società di noleggio con sede legale in provincia di Frosinone e sede operativa a Napoli.

Dopo aver acquisito il contratto di noleggio, i carabinieri hanno scoperto che lo stesso era stato sottoscritto da una donna residente a Napoli, con precedenti di polizia per analoghi reati, e riconosciuta dalla vittima come la donna che si era presentata presso la sua abitazione per prelevare l’oro e i contanti. Numerosi e gravi sono gli indizi di colpevolezza raccolti dai carabinieri a carico dell’indagata che al termine delle formalità di rito è stata collocata agli arresti domiciliari.