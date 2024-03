Violenze nei confronti della moglie e del figlio minore: arrestato dopo la denuncia della donna

La scorsa notte a Trinitapoli i carabinieri del posto hanno arrestato un uomo a seguito dell’ordinanza di misura cautelare in carcere a firma del Gip del Tribunale di Foggia per i reati di maltrattamenti in famiglia e di tentata estorsione nei confronti della moglie e del figlio minore.

I fatti sono stati raccontati dalla donna in sede di denuncia ai militari dell’Arma i quali hanno proceduto immediatamente ad informare il Magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia per mettere in sicurezza la donna e il bambino dalle aggressioni fisiche dell’uomo.

Attualmente l’uomo è in carcere in attesa di regolare processo che avverrà nei prossimi giorni.