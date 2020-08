Oltre 2000 piante di marijuana nel vigneto abbandonato: scoperta piantagione illegale, un arresto

Oltre 2000 piante di marijuana crescevano rigogliose all’ombra di un vigneto abbandonato. E’ l’ennesima piantagione di cannabis scoperta nel corso di questa estate dai carabinieri che, per il fatto, hanno arrestato un 49enne già noto alle forze dell’ordine, per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.

Il fatto è successo a Trinitapoli; è la seconda piantagione di cannabis rinvenuta e sequestrata in zona, in meno di un mese. Nel dettaglio, nel corso dei servizi di perlustrazione e rastrellamento dell’agro trinitapolese, i militari hanno individuato una piantagione di cannabis nascosta in un vigneto privato in stato di abbandono, sito in contrada ‘La Fica’, a Trinitapoli.

Qui, dopo ore di appostamento, hanno sorpreso il 49enne, giunto sul posto in bicicletta, intento a controllare lo stato di crescita delle piante e ad azionare il motore di un impianto irriguo, collegato ad un vascone, che consentiva l’irrigazione di ben 2114 piante di cannabis ‘nana’, disposte su 21 filari, di altezza variabile tra i 25 e i 45 centimetri, per un peso complessivo di 240 kg.

Il 49enne, bloccato, è stato dichiarato in arresto per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. Su disposizione della procura di Foggia, è stato associato alla casa circondariale di Foggia, dove è rimasto anche dopo la convalida dell’arresto, come disposto dal gip del tribunale di Foggia. I militari hanno dunque proceduto ad estirpare la piantagione. Le analisi, svolte dal Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando provinciale carabinieri di Foggia, hanno consentito di stabilire che dalle piante sequestrate si sarebbero potute ricavare orientativamente 118.637 dosi.

Nelle scorse settimane i carabinieri della Compagnia di Cerignola, nel corso dei servizi di perlustrazione e rastrellamento delle aree rurali, hanno individuato ed estirpato, a Cerignola, Canne della Battaglia e Trinitapoli, altre quattro piantagioni di marijuana, sequestrando complessivamente oltre 6600 piante di cannabis ed arrestando in flagranza altre cinque persone per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.