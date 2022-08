Ultima ora: preso il presunto killer di padre e figlio uccisi e chiusi in sacchi di plastica

Sarebbe un soggetto di Trinitapoli il presunto assassino di Gerardo e Davide Pasquale Cirillo, padre e figlio di 58 e 27 anni, trovati morti domenica scorsa in un terreno agricolo vicino a un casolare. I loro corpi erano chiusi in sacchi di plastica bianchi. Il soggetto sarebbe stato individuato dai carabinieri e dalla polizia all'esito di una indagine scattata nelle ore successive alla scomparsa dei due, di cui si erano perse le tracce dal pomeriggio del giorno precedente, quando si erano allontanati a bordo di una Renault Capture, poi ritrovata dalla polizia nelle vicinanze del torrente Carapelle. Un presunto debito in denaro il movente dell'omicidio. Era stati giustiziati con un colpo d'arma da fuoco alla nuca, i loro corpi erano stati ritrovati a poche decine di metri di distanza l'uno dall'altro.