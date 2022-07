Si scaglia contro le auto in marcia: i carabinieri lo fermano dopo una breve colluttazione

È stato sottoposto alla misura dei domiciliari il cittadino marocchino arrestato nei giorni scorsi a Torremaggiore, dai carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di San Severo.

L'uomo, per motivi ignoti, ha dato in escandescenze scagliandosi contro diverse auto in marcia in una delle piazze più gremite del centro cittadino. Intervenuti sul posto, i militari sono riusciti a bloccarlo al termine di una colluttazione. L'intervento dei militari ha evitato danni alla circolazione e nefaste conseguenze anche per l'incolumità del soggetto arrestato.