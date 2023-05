Tentato omicidio, spari e sangue in via Napoli a Cerignola: arrestato 47enne

I militari della compagnia di Cerignola - dopo serrate e immediate attività investigative - hanno tratto in arresto un cerignolano classe 1976 ritenuto il presunto autore del tentato omicidio avvenuto ieri sera in via Napoli intorno alle 21.30 (continua a leggere).

Sono ancora in corso le indagini finalizzate a capire il movente e a ricostruire bene gli eventi da cui è scaturita l’azione delittuosa. Il risultato investigativo è stato raggiunto in poco tempo grazie ad una costante sinergia tra Carabinieri e la Procura della Repubblica di Foggia.

La posizione dell’indagato - tradotto presso la casa circondariale di via delle Casermette, è al vaglio dell'Autorità Giudiziaria..