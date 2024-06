Omicidio a Vico del Gargano: arrestato l'uomo che ha ucciso il genero con una fucilata

Aveva 39 anni ed era un operaio edile, Davide Mastromatteo, ucciso nel tardo pomeriggio del 21 giugno, in contrada Mannarelle, in un appartamento alla periferia di Vico del Gargano.

A sparargli con un colpo di fucile calibro 12 legalmente detenuto, è stato il suocero di 66 anni, dipendente in pensione dell'agenzia regionale per le attività irrigue e forestali.

Gli immediati accertamenti dei carabinieri della compagnia di Vico intervenuti sul posto insieme agli operatori del 118, hanno consentito di ricostruire i fatti, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia, e di procedere all'arresto. Il delitto è avvenuto al termine di un feroce litigio scoppiato per questioni familiari.

Sotto choc la comunità. Increduli i volontari delle Giacche Verdi Gruppo Gargano, l'associazione di protezione civile di cui Davide faceva parte.

Sulla pagina Facebook hanno commentato così la tragica notizia: "Non ci sono parole sufficienti per esprimere il dolore e lo shock che abbiamo provato nel sapere della tragica perdita del nostro caro amico e collega volontario Davide. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nelle nostre vite e nei nostri cuori. Davide era una persona straordinaria, sempre pronta ad aiutare e a condividere un sorriso. La sua gentilezza, il suo spirito e la sua amicizia rimarranno per sempre nei nostri ricordi più preziosi. In questo momento di profondo dolore tutti i volontari delle giacche verdi Puglia sono vicini alla famiglia. Condividiamo questo dolore insieme e ricordiamo Davide per la splendida persona che era".

"Era un ragazzo che si donava con generosità per l'interesse collettivo"

Sulla vicenda si è espresso anche il primo cittadino Raffaele Sciscio: "Da sindaco, ma sono soprattutto da uomo, e da padre di famiglia, sono letteralmente scioccato dalla notizia che mi ha raggiunto ieri mentre ero in viaggio di ritorno da Roma, della tragedia consumata nel tardo pomeriggio. Non ho parole per descrivere quanto è accaduto. Sono sconvolto, ma anche arrabbiato, demoralizzato: ci impegniamo a sensibilizzare la nostra comunità contro la violenza di ogni genere poi ci ritroviamo un giovane padre ucciso in questo barbaro modo nella propria abitazione. Conoscevo bene Davide, ragazzo impegnato nel volontariato della protezione civile del nostro paese, sempre pronto a dare il proprio contributo per il bene comune. Nel trasmette un abbraccio caloroso da parte della cittadinanza vichese, da Sindaco, sento sulle spalle e nel cuore il dolore di una intera comunità. Rivolgo alla famiglia Mastromatteo il cordoglio di tutti noi".

Nel rispetto del dolore causato dal tragico evento, il Comune ha annullato l’appuntamento della Notte Romantica previsto per domenica sera: "Crediamo che ora sia il momento del silenzio e della compartecipazione al lutto della famiglia e di tutte le persone che hanno voluto bene a Davide".

La città degli agrumi e di San Valentino, ancora una volta, è stata colpita da un tragico evento. Appena tre settimane fa, i vichesi si erano stretti attorno ai familiari di Davide Mosca, il diciottenne a un passo dalla maturità, morto in un incidente stradale nella notte del 2 giugno, in via del Risorgimento, nelle vicinanze dell'ufficio postale del comune garganico, quando con la sua moto si era schiantato contro un palo della pubblica illuminazione.

Ultimo aggiornamento ore 13 del 22 giugno