Nascondevano 13 kg di droga nel freezer: arrestati foggiani, universitari fuori-sede a Milano

Nascondevano 13 kg di droga nel freezer. Per questo motivo, tre giovani foggiani - rispettivamente di 19, 21 e 24 anni, universitari modello a Milano e tutti incensurati - sono stati arrestati dalla polizia, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A bloccare i tre - uno studente di Economia, altri due specializzandi in digital marketing - sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile. Come riporta MilanoToday, i poliziotti, grazie a una fonte confidenziale, avevano maturato il sospetto che qualcuno spacciasse in un'abitazione di via Meli e così hanno iniziato a tenere d'occhio lo stabile, monitorando ingressi e uscite. Verso le 19, gli investigatori hanno visto il 21enne e il 24enne lasciare il condominio per spostarsi a piedi fino all'angolo tra via Zanardini e via Perticari. Lì, uno dei due ha poi svoltato l'angolo e si è allontanato prima di tornare - pochi istanti dopo - con in mano una scatola di scarpe.

A quel punto gli agenti hanno fermato i giovani e hanno scoperto che stavano "spostando" 5 chili di "fumo". La perquisizione si è quindi spostata nell'appartamento, dove sono stati trovati 8 chili di droga tra il congelatore e una sorta di bollitore artigianale, evidentemente utilizzato per scongelare la sostanza. Durante i controlli, in casa è rientrato il 19enne, che ha aperto la porta con le chiavi e che ha confessato di vivere lì in affitto. Per i tre studenti - tutti di Foggia - sono così scattate la manette: sono tutti stati portati a San Vittore in attesa della convalida. Nell'abitazione sono stati sequestrati anche 1.570 euro in contanti e 17 taser.