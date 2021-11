Al culmine di una lite stringe la mani al collo della moglie, lei lo denuncia: marito violento condannato a 4 anni di reclusione

Dovrà scontare quattro anni di carcere per le violenze e i maltrattamenti agiti nei confronti della moglie. Soprusi che andavano avanti da tre anni e culminati in una furiosa lite, nella quale un 33enne di Stornarella aveva stretto le mani al collo della donna.

A carico del soggetto, i carabinieri di Stornarella hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dalla Procura di Foggia di ordine di esecuzione di espiazione pena detentiva a carico di un 33enne del posto, colpito da definitiva condanna per maltrattamenti in famiglia.

I fatti a cui si ricollegano questo provvedimento risalgono a circa un anno fa. Correva il mese di ottobre e una donna di 23 anni si recava in caserma per querelare il marito. La donna, ormai stanca delle continue azioni violente e minacciose, ha deciso di denunciare le reiterate aggressioni fisiche subite, ormai già da tre anni, e che avevano ingenerato nella donna grave stato di paura e preoccupazione.

Da quel momento, i carabinieri hanno continuato a monitorare quel nucleo familiare, in modo da poter prontamente intervenire nel caso di nuove aggressioni. Ebbene, tale attività di controllo e monitoraggio ha dato i suoi frutti: infatti, dopo pochi giorni, all’ennesimo episodio di violenza, i militari sono intervenuti arrestando l’uomo e garantendo l’incolumità della donna.

In quest’ultima circostanza, la furiosa lite era sorta a causa di divergenze sulla gestione dei figli. L’uomo, per imporre le sue ragioni, l’aveva minacciata gravemente, mettendole le mani al collo. Fortunatamente la giovane mamma è riuscita a divincolarsi e a richiedere l’intervento della pattuglia che era nelle vicinanze. Il 33enne, nonostante la presenza dei militari, invece, ha continuato ad inveire nei confronti della coniuge ed è stato arrestato.

Da quell’episodio, il lavoro dei carabinieri non è terminato: hanno raccolto tutti gli elementi probatori all’autorità giudiziaria che si sarebbe dovuta esprimere sul caso, e che di fatto ha condiviso in pieno la ricostruzione delle forze dell’ordine. Dunque, anche grazie a quella laboriosa ricostruzione dei fatti oggi, in tempi rapidi, si è riusciti ad ottenere la condanna di quell’uomo violento, che dovrà scontare la pena residua di quasi 4 anni di reclusione, atteso già il tempo di detenzione trascorso subito dopo il verificarsi dell’evento.