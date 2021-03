Donna terrorizzata dall'ex, foto di coltelli e audio di minacce di morte: sorpreso sotto casa di lei e arrestato dai carabinieri

Perseguitata da mesi, bersagliata con continue minacce di morte e immagini di armi. La fine di una relazione sentimentale si era trasformata in un incubo per una 48enne foggiana che, terrorizzata, si è rivolta ai carabinieri.

Dopo le ennesime minacce, accompagnate da una eloquente foto di un coltello, domenica scorsa la vittima avuto il coraggio di denunciare, presso il locale comando stazione dei carabinieri di Foggia, quanto stava subendo da qualche tempo dall'ex compagno, un 43enne originario di Marano di Napoli.

Quest'ultimo, non accettando molto probabilmente la fine della loro relazione sentimentale, avvenuta nel mese di ottobre dello scorso anno a causa di alcune divergenze caratteriali, aveva cominciato a mandare alla vittima numerosissimi messaggi vocali e di testo a carattere molesto finalizzati ad indurre la povera donna a riprendere il loro rapporto ormai giunto ai titoli di coda.

Il giorno antecedente alla denuncia però la situazione è degenerata tanto che la donna si è vista anche minacciata di morte attraverso messaggi minatori e foto di un coltello, finalizzati proprio ad intimorirla.

L'uomo, inoltre, nel giorno in cui la donna si è rivolta ai militari per denunciare quanto stava subendo, ha comunicato alla vittima che presto sarebbe arrivato sotto casa sua - utilizzando un pullman di linea - con l'intenzione di farla scendere di casa fino ad arrivare a minacciarla ulteriormente.

Nel corso della stesura della denuncia la vittima non ha mancato di far notare ai militari di aver saputo, tramite i messaggi che lui stesso le stava mandando, che l'uomo si trovava nei pressi della sua abitazione, accanto alla sua autovettura, pronto ad aspettarla e a mettere in atto i suoi propositi criminosi.

Immediato è stato l'intervento delle gazzelle del 112 che, giunti nei pressi dell'abitazione della donna, hanno avuto modo di constatare la presenza dell'uomo con fare guardingo.

Per il 43enne non c'è stato scampo ed è scattato subito l'arresto. Al termine delle formalità di rito, come disposto dalla procura di Foggia, lo stesso è stato accompagnato in carcere.

L'autorità giudiziaria, in sede di udienza, ha convalidato l'arresto disponendo per il 43enne la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nonché il divieto di comunicare con quest'ultima con qualsiasi mezzo.

"Costante è la collaborazione tra l'Arma dei carabinieri e i centri antiviolenza presenti sul territorio del capoluogo dauno, grazie alla quale si sta cercando di incentivare sempre più donne maltrattate a denunciare, convinti che sia l'unica strada percorribile per debellare definitivamente questo fenomeno e ritornare ad una vita più serena. Esistono inoltre Centri di ascolto per uomini maltrattanti, composti da psicologi, psicoterapeuti, psichiatri ed educatori dove, nel corso dei diversi colloqui vi è la possibilità di riflettere sui propri comportamenti, sulla rabbia, sulle problematiche relazionali, e sul bisogno di aiuto e sostegno"