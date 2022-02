Non si arrende alla fine della storia, terrorizza la ex facendosi trovare sotto casa: arrestato

Già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sua ex convinvente, in più di una circostanza si era recato nei pressi dell'abitazione della vittima, da Vasto a Foggia. I carabinieri della città molisana lo hanno arrestato ieri 5 febbraio in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal tribunale del capoluogo dauno: si tratta di un 36enne nato e residente a Foggia ma domiciliato a Vasto. La donna ha segnalato la presenza del suo ex in più di un'occasione ai carabinieri. Nei confronti dell'uomo è stato emesso un provvedimento cautelare degli arresti domiciliari che sconterà nel comune molisano