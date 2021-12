Spacciava marijuana nei vicoli di Peschici, pusher fermato dai carabinieri e arrestato: nei guai giovani clienti

Arresto in flagranza per un 33enne del luogo, segnalati in prefettura 7 giovani, dai 18 ai 30 anni, sorpresi con dosi di marijuana e hashish. L’operazione è scattata nel fine settimana nel centro garganico