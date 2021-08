Arrestato noto sorvegliato speciale: se ne andava in giro di notte ma era obbligato a restare in casa

Non rispetta l’obbligo di restare in casa la notte, arrestato sorvegliato speciale sul Gargano.

I carabinieri della Compagnia di Vico del Gargano hanno arrestato, in flagranza, un 32enne del luogo, con gravi precedenti di polizia, per non aver rispettato le prescrizioni inerenti la sua sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno.

Nel mese di maggio, il Tribunale di Bari, su proposta della Procura della Repubblica di Foggia, valutata la pericolosità ed i precedenti penali dell’uomo, ha emesso nei suoi confronti il provvedimento della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno, per la durata di un anno e sei mesi.

La misura, di natura preventiva, oltre a stabilire che l’interessato non avrebbe potuto allontanarsi dall’abitazione dalle 22 alle 6 (senza comprovata necessità), gli ha imposto ulteriori prescrizioni.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio svolti costantemente dai reparti della Compagnia carabinieri di Vico del Gargano, la pattuglia della Sezione Radiomobile ha sorpreso il 32enne che girovagava all’una e trenta di notte, tra le vie di Vico del Gargano, senza comprovati motivi.

L’uomo, tratto in arresto, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato ristretto ai domiciliari, in attesa della convalida del provvedimento, adottata il mattino successivo in modalità telematica.