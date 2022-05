Scippa donna seduta su una panchina, poi si rintana in un condominio

Strappa la borsa ad una donna seduta su una panchina e si rintana sulle scale del condominio attiguo. Ed è qui che, nel giro di una manciata di minuti, i carabinieri lo hanno individuato e arrestato, accovacciato sul pianerottolo del sesto piano, con la refurtiva al seguito.

Il fatto è successo intorno alle 22 di ieri, in via Smaldone, a Foggia. A finire in manette è un 28enne del posto, già noto ai militari. Secondo quanto accertato, il giovane - a volto scoperto e con una vistosa t-shirt gialla - avrebbe raggiunto la vittima, una donna di circa 60 anni, sottraendole, con un paio di strattoni ben assestati, la borsa contenente documenti ed effetti personali.

Immediato l’allarme lanciato al 112: in breve tempo, i militari sono giunti sul posto e hanno iniziato a perquisire il condominio nel quale si era rintanato il giovane. Il 28enne ha cercato di sfuggire all’arresto dimenandosi e strattonando i carabinieri, motivo per il quale è accusato, oltre che del furto con strappo anche di resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è stato convalidato questa mattina: il 28enne è agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.