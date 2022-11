Carabinieri irrompono in casa di un 45enne: nel bagno trovano decine di migliaia di euro e un 'tesoretto' di cocaina

Sanseverese chiede di scontare la pena degli arresti domiciliari in un?abitazione nel centro di Campobasso, carabinieri irrompono per un controllo e lo trovano in possesso di cocaina, migliaia di euro e tutti i ?ferri del mestiere? necessari al confezionamento dello stupefacente.

Per questo motivo, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Campobasso, coadiuvati da un?unità antidroga del nucleo cinofili del gruppo GdF di Campobasso, hanno arrestato e condotto in carcere il 45enne sanseverese.

Nel dettaglio, i militari hanno recuperato un considerevole quantitativo di ?polvere bianca?, materiale utile per il confezionamento in dosi dello stupefacente oltre ad una ingente, quanto ingiustificabile, somma di denaro (alcune decine di migliaia di euro), ritenuta verosimilmente provento dello spaccio e quindi anch?essa sequestrata. Tutto il materiale era nascosto in una intercapedine ricavata nel bagno

L?accaduto ha permesso al Tribunale di Foggia, presso il quale il soggetto risulta già imputato per reati di droga, di revocare il beneficio precedentemente concesso degli arresti domiciliari. Oggi il pluripregiudicato 45enne che aveva deciso, nonostante i rigori della legge, di trasferire la propria attività dal proprio Comune di San Severo a quello di Campobasso, dovrà subire, oltre al processo originario pendente presso il Tribunale di Foggia, ben altri due processi instauratisi presso la Procura di Campobasso, tutti per violazioni della normativa inerente gli stupefacenti.