Tenta di rubare la borsa da un'auto, donna accelera e si schianta contro il mezzo dei carabinieri

Apre lo sportello di un’auto ferma al semaforo e tenta di rubare una borsa; ma la donna la volante, in preda al panico, accelera e si schianta contro un mezzo dei carabinieri che sopraggiungeva. A causare il caos, nella cittadina di Petacciato, è stato un 37enne di San Severo, arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Termoli, per i reati di violenza o minaccia e resistenza a pubblici ufficiali, violenza privata, violazione di domicilio aggravata e tentata rapina aggravata.

Nel corso della serata, l’uomo ha aperto lo sportello anteriore destro di un’autovettura condotta da una donna ed al momento ferma ad un incrocio, tentando di appropriarsene. A quel punto, la malcapitata, chiaramente spaventata, accelerava repentinamente perdendo il controllo del mezzo che, dopo aver invaso la corsia opposta di marcia, è andata a collidere con l’autovettura di servizio in transito. Nella circostanza, i due militari hanno riportato lesioni fortunatamente non gravi. Il malfattore, invece, è riuscito a fuggire a piedi, intrufolandosi all’interno di un’abitazione privata dopo aver aggredito fisicamente il proprietario.

Lo stesso, però, è stato acciuffato poco dopo dai carabinieri, dopo una colluttazione nel corso della quale due militari hanno riportato lesioni personali fortunatamente di lieve entità. Il 37enne, pertanto, appurate le oggettive responsabilità penali, è stato arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Larino. Nel corso della successiva udienza dinanzi al giudice per le indagini preliminari, l’arresto è stato convalidato poiché legittimamente effettuato ed a carico dell’uomo è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.