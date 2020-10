In fuga in A14 con l'auto appena rubata, 19enne intercettato dalla polizia si schianta contro guardrail: arrestato

Ha rubato una Fiat Panda nel centro di Cepagatti, in provincia di Pescara, e si è immediatamente messo in viaggio verso la Puglia. Direzione San Severo, dove il giovane - 19enne disoccupato del centro dell'alto Tavoliere - vive, ma è stato individuato e arrestato lungo la strada, per furto aggravato e rapina impropria.

Il giovane, ieri sera, ha forzato la portiera dell'utilitaria, imboccando poi l'autostrada A14 in tutta velocità. Meno di un'ora dopo, è stato bloccato da una pattuglia della sottosezione polizia stradale di Vasto, che lo ha intercettato poco prima delle 22, sulla A14, a seguito di segnalazione diramata dal Coa di Pescara.

Gli agenti gli hanno intimato l'alt, ma il malvivente ha accelerato la marcia, tentando di dileguarsi a velocità elevatissima, mettendo anche a rischio l’incolumità degli altri utenti della strada. Lasciata l’autostrada al casello di Termoli, si è poi immesso sulla SS87, dove ha proseguito la fuga ancora per qualche chilometro fino alla rampa di un cavalcavia del comune di Guglionesi, dove ha perso il controllo del mezzo, finendo su un guard-rail.

Così, ha abbandonato l'auto e ha cercato di fuggire a piedi nelle campagne adiacenti, ma è stato raggiunto dagli agenti della stradale. Il 19enne ha tentato in ogni modo di sfuggire all'arresto, reagendo con veemenza verso gli agenti e dimenandosi nel tentativo di divincolarsi, ma non è riuscito a evitare le manette. Il giovane è stato portato nel carcere di Chieti.