Ipotesi choc dietro il tentato omicidio del maresciallo della GdF: "Ho provato la sensazione di essere sollevato"

E' il 50enne di San Severo Franco Di Pierno, arrestato per tentato omicidio, l'uomo che il 21 marzo scorso, a Bacoli, avrebbe posizionato o fatto posizionare un ordigno esplosivo sulla Lancia Delta di un maggiore della Guardia di Finanza in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Napoli, mediante un dispositivo a telecomando, che avrebbe poi azionato all'arrivo della vittima. Dopo l'esplosione e l'immediato incendio dell'auto, il finanziere era riuscito a salvarsi uscendo dal finestrino anteriore destro dei veicolo avvolto dalle fiamme (le immagini video).

Un'esplosione violentissima, tant'è che un frammento di lamiera riconducibile al vano della ruota di scorta del veicolo, era stato rinvenuto a 65 metri di distanza. L'ordigno era stato piazzato nella parte posteriore esterna destra del sottoscocca dell'automobile.

Franco Di Pierno è stato incastrato dalle immagini degli impianti di videosorveglianza, che hanno consentito di accertare la presenza sul luogo dell'attentato della Ford Kuga di sua proprietà e i sopralluoghi effettuati quella mattina e la sera precedente, sul punto esatto della esplosione. Nella notte l'uomo aveva alloggiato in un hotel situato sulla stessa via, a meno di 400 metri dal luogo esatto dell'esplosione.

Dalle telecamere si vedrebbe l'indagato sostare, prima della deflagrazione, a circa dieci metri dall'imbocco del vialetto d'accesso all'abitazione della vittima e, subito dopo, risalire in auto e allontanarsi. Nel corso della mattinata l'indagato era transitato più volte davanti al luogo del tentato omicidio.

"Ho provato la sensazione di essere stato sollevato e quando mi sono riassettato ho premuto il piede su freno e frizione, la macchina è andata poco avanti poggiandosi sul muro di sinistra. Immediatamente sempre nel!'abitacolo sono stato invaso da fumo bianco un odore fastidioso. A quel punto mi sono accorto che tutti e quattro i vetri si erano frantumati e voltandomi verso il retro dell'auto notavo che le fiamme avevano invaso il sedile posteriore. A quel punto provavo ad aprire entrambe le porte anteriori che risultavano bloccate. Vedendomi impossibilitato ad uscire dal finestrino lato guida che era rotto ma dal quale non sarei potuto uscire perché c'era la parete dell 'edifìcio, sono riuscito ad uscire dal finestrino anteriore lato passeggero. Vi erano alcuni vicini di casa che mi hanno invitato ad allontanarmi dall'auto e ad avvicinarmi a loro. A quel punto l'auto è stata invasa completamente dalle fiamme. Ho avvertito sicuramente un altro botto".

La moglie del finanziere, l'avvocato e Di Pierno

Dietro il tentato omicidio del maggiore della GdF potrebbe celarsi il rapporto turbolento con la moglie - una tirocinante avvocatessa presso il Foro di Foggia - e la fase della conflittuale separazione, periodo rispetto al quale, si legge nell'ordinanza del Gip, l'ex coniuge avrebbe cercato di impedirgli di vedere il bambino nato dalla relazione tra i due, con conseguenti reciproche denunce.

La donna, unitamente al fratello, ha svolto attività legale presso lo studio dello stesso avvocato che l'ha assistita nella causa penale scaturita da una denuncia presentata due anni fa dalla donna nei confronti del marito.

Dalle indagini sarebbe emerso anche che Di Pierno e l'avvocato della donna, nonché titolare dello studio legale, si conoscessero. Era stato suo cliente in una causa civilistica per via di un incidente stradale in cui era rimasta coinvolta una donna che si trovava alla guida di un autocarro intestato proprio al 50enne sanseverese (che al legale aveva ceduto anche una pistola marca Glock).

Agli inquirenti il professionista ha sostenuto di non ricordare di aver mai presentato Di Pierno ai fratelli tirocinanti, ma non ha comunque escluso che possano essersi incontrati e conosciuti nel suo studio, frequentato da entrambi.

L'incontro con Franco Di Pierno

La polizia giudiziaria avrebbe accertato che l'avvocatessa, suo figlio, suo fratello e sua madre, il mese successivo all'attentato, si erano incontrati sul lungomare di San Salvo Marina proprio con Di Pierno. L'uomo e la donna si erano salutati e avevano conversato a lungo passeggiando, mentre qualche ora dopo i due si erano avvicinati all'area parcheggio 'e mentre Franco apriva la sua autovettura 'come per posare o prendere qualcosa', la donna si avvicinava all'auto dove ad attenderli c'erano i suoi familiari, che successivamente salutavano Franco, baciandolo sulle guance. Madre e fratello dichiareranno però, mentendo, di non conoscerlo.

E invece, tutti insieme avevano trascorso del tempo in un bar, prima di raggiungere di nuovo le auto parcheggiate e allontanarsi. Prima di incontrare Di Pierno, la moglie del maresciallo della GdF (la vittima dell'attentato dinamitardo ), aveva lasciato il cellulare presso la sua abitazione, mentre l'indagato lo aveva spento.

L'attentatore voleva uccidere la vittima?

Nelle carte del Gip, si legge "...che in assenza di un qualsivoglia altro elemento di collegamento tra l'indagato e l'ufficiale della GdF vittima dell'attentato, riconduce la genesi dello stesso al suo ambito familiare ed al conflittuale rapporto tra i due coniugi separati. La certa riconducibilità dell'attentato alla azione materiale del Di Pierno, unico destinatario della richiesta del P.M., consente comunque in questa sede di lasciare spazio anche ad altre ipotesi in ordine ai motivi che possano aver spinto l'indagato al delitto ma quella sin qui prospettata appare indubbiamente la ipotesi più accreditata".

E ancora, che "i congegno impiegato è un ordigno esplosivo che secondo gli artificieri risulta confezionato da una mano esperta ed a conoscenza di tecniche avanzate per realizzare un ordigno esplosivo micidiale. Secondo la loro ricostruzione le intenzioni di chi ha posizionato l'ordigno in una posizione strategica, ovvero a ridosso del serbatoio del carburante tale da favorire l'incendio dell'autovettura a seguito dell'esplosione, erano quelle di ottenere la morte della vittima dell'attentato.

Allo stesso modo chi ha eventualmente azionato il comando a distanza ha ritenuto opportuno far esplodere l'ordigno in quel preciso momento in quanto la vittima era ancora a bordo della sua autovettura in marcia in un punto critico 'Vulnerable Point' per la manovra rallentata e la possibile fuga della vittima che, ancorché fosse nella strada, verso casa era ancora distante dal punto di abituale sosta.

Qualche dubbio sulla effettiva idoneità della azione e sulla presenza di un dolo intenzionalmente diretto verso l'uccisione della vittima potrebbe forse essere avvalorato dal tipo di materiale esplosivo utilizzato con l'impiego di polveri pirotecniche ma gli stessi artificieri hanno descritto. sulla base dei rilievi effettuati, un effetto detonante con effetti devastanti.

Inoltre si deve sottolineare come !"indagato abbia scelto per agire il momento in cui la vittima si trovava a bordo della autovettura in una posizione particolarmente vulnerabile all'interno di una stradina privata che gli lasciava ben poche vie di fuga.

Se l'attentatore avesse voluto soltanto compiere un'azione intimidatoria avrebbe agito in un altro momento senza mettere a rischio concreto la vita del suo proprietario. Appare. quindi, più probabile che il fallimento dell'attentato sia stato causato dalla incapacità del suo autore e dalla pronta reazione della vittima ma gli effetti dello scoppio ed il successivo incendio hanno concretamente messo in pericolo la sua vita".

L'altro mandato omicidiario

Inoltre, si legge nell'ordinanza a firma del giudice Nicola Marrone, "...si evidenzia, poi, che i carabinieri hanno segnalato che in data 25.06.2023, la persona offesa, come da dispositivo del Tribunale Civile di Lanciano, effettuava il previsto incontro con il figlio minore...recandosi presso l'abitazione dell'ex coniuge...ed ancora una volta l'esito dell'analisi dei tabulati del traffico telefonico e telematico consentiva di verificare la presenza e la permanenza del telefono cellulare in uso all'indagato Franco di Pierno nell'arco temporale tra le 11.00 e le 11.50 nella medesima località".

In conclusione, "considerato che le ultime occasioni in cui Di Pierno si era intrattenuto nella località in questione risalgono al marzo 2023, la sua presenza deve ritenersi collegata a quella della sua vittima e finalizzata a controllarne i movimenti verosimilmente per portare a compimento il suo mandato omicidiario".