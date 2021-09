San Severo al setaccio dei carabinieri. Obiettivo: disarmare la criminalità. Nella masseria 'spuntano' due fucili e oltre 500 munizioni

Setacciate le masserie dell'agro cittadino. In particolare, in una abitazione in località 'Schiavetta', i militari hanno recuperato fucili e munizioni, oltre ad una pianta di marijuana alta oltre 2 metri. In manette un 46enne del posto