Terrorizza madre in casa, rapina donna in strada e ne ferisce un'altra trascinandola con violenza a terra: catturato

E' stato arrestato per il reato di evasione e denunciato per furto aggravato ai danni di due donne, nonché di estorsione, danneggiamento e maltrattamenti in famiglia ai danni dell'anziana madre.

Il colpevole è un 37enne di San Severo, tratto in arresto dagli agenti di polizia del reparto prevenzione crimine di Bari e del commissariato di San Severo.

I poliziotti sono intervenuti su richiesta della sorella dell'uomo, che fa uso di stupefacenti e che si era presentato presso la sua abitazione per fare richiesta di denaro. Al rifiuto della madre aveva messo a soqquadro e danneggiato le suppellettili dell’abitazione. Effettivamente erano ben evidenti i segni della reazione sconsiderata dell'uomo, in quel momento assente dal luogo del domicilio degli arresti domiciliari

Nel frattempo, mentre era in giro, aveva strappato la borsa ad una donna e trascinato con violenza un'altra malcapitata che era riuscita a opporre resistenza, ma per questo ha riportato un trauma e delle escoriazioni.

Le ricerche del malfattore si sono concluse positivamente in quanto l’uomo veniva bloccato nelle immediate vicinanze della sua abitazione e tratto in arresto. Dopo le formalità di rito veniva condotto presso la locale casa Circondariale di Foggia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.