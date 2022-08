Aggredisce il padre e l'anziana nonna, l'arrivo dei carabinieri evita il peggio: arrestato 20enne

Aggredisce il padre e l'anziana nonna, e solo l'arrivo tempestivo dei carabinieri evita il peggio. E' successo a San Sever, dove militari hanno arrestato in flagranza, per il reato per maltrattamenti in famiglia, un 20 enne del posto, già sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare. In particolare, il soggetto dopo aver aggredito fisicamente il proprio padre e l’anziana nonna, veniva bloccato dai militari che scongiuravano,quindi, l’ulteriore protrarsi del reato. Il soggetto, infine, veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Foggia.

Nell'ambito dei controlli svolto sul territorio dell'Alto Tavoliere, i carabinieri hanno arrestato, nel complesso, 11 persone (arresti in flagranza, espiazione pene, evasioni) ed effettuato perquisizioni, ispezioni, rastrellamenti, posti di blocco e controlli ad esercizi commerciali; centinaia le persone e veicoli controllati, numerose le denunce in stato di libertà a cui si aggiunge il sequestro di un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente nonché la chiusura di un locale ai sensi dell’art. 100 del TULPS.