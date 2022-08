Aggredisce la compagna che vuole lasciarlo e la costringe in casa: arrestato 30enne

Dovrà rispondere dei reati di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia, il 30enne di San Severo arrestato dai carabinieri della locale Stazione, insieme ai colleghi della Compagnia di intervento operativo del 10° Reggimento Carabinieri ‘Campania’. In particolare, il soggetto dopo aver appreso dalla propria compagna l’intenzione di voler interrompere la relazione, le impediva di uscire di casa e la aggrediva fisicamente. Successivamente, grazie ad un momento di distrazione del soggetto, addormentatosi sul divano, la vittima è riuscita a scappare ed allertare i carabinieri, che immediatamente sono riusciti a raccogliere tutti gli elementi che poi sono risultati determinanti per il provvedimento in parola. Il 30enne è stato quindi tradotto presso la Casa Circondariale di Foggia. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Foggia.