Fuga e inseguimento da film: ruba furgone, inseguito in macchina dalla vittima si schianta contro le auto in sosta

Un uomo di San Severo con numerosi precedenti di polizia è stato arrestato la scorsa notte a Montesilvano dagli uomini della squadra volante. Dopo essersi introdotto all'interno di un centro sportivo, ha asportato un furgone di colore bianco, è salito su e si è allontanato. Il proprietario che si trovava all'interno della struttura lo ha inseguito con l'auto e nel frattempo ha allertato la centrale operativa comunicando in diretta gli spostamenti del ladro.

Durante la fuga il pregiudicato ha tentato più volte di impedire al proprietario di continuare ad inseguirlo, tentando, anche, di buttarlo fuori strada. Qualche minuto dopo, in via Settembrini, il furgone è finito contro due auto parcheggiate. Nonostante l'urto violento, il malvivente è scappato a piedi ma grazie alle indicazioni e alle descrizioni della vittima del furto, gli agenti lo hanno rintracciato e tratto in arresto. Questa mattina si terrà l'udienza di convalida.