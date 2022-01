Fermato a piedi a 60 km da casa: il 36enne era evaso dagli arresti domiciliari

Evade dai domiciliari e viene sorpreso dai carabinieri ad oltre 60 km di distanza. Così un 36enne di San Severo viene arrestato a Termoli, dove è stato beccato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, nell'ambito di un servizio di perlustrazione.

L'uomo, noto alle forze dell'ordine, dovrà rispondere del reato di evasione dagli arresti domiciliari che lo stesso stava scontando presso la sua abitazione sita nel paese d’origine. A suo carico vigeva, dallo scorso capodanno, l’obbligo di permanere all’interno del proprio domicilio, in applicazione di un provvedimento emesso dal gip del Tribunale ordinario di Forlì per reati contro il patrimonio, commessi dallo stesso lo scorso anno sul territorio nazionale.

In particolare, il provvedimento è scaturito da un controllo su strada in orario serale, effettuato dagli operanti in centro abitato di Campomarino, dove l’uomo è stato fermato ed identificato mentre transitava a piedi.

Gli immediati accertamenti hanno permesso ai militari di scoprire che il 36enne, nel corso della mattinata dello stesso giorno, si era arbitrariamente allontanato dalla propria abitazione sita in San Severo, in palese violazione della misura cautelare a cui era sottoposto in quel centro. Nella circostanza è stato arrestato poiché colto nella flagranza del reato di evasione tradotto presso la casa circondariale di Vasto.