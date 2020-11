In viaggio con la droga in auto, viene fermato al posto di blocco: 'spuntano' 80 grammi di eroina, scatta l'arresto

In auto con l'eroina al seguito, incappa nei controlli su strada della polizia: nei guai giovane pregiudicato a San Severo.

L'uomo è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente: nel dettaglio, 80 grammi di eroina, abilmente nascosti nell’abitacolo della vettura sulla quale stava viaggiando. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, il giovane è stato trovato in possesso di materiale per il confezionamento e di un bilancino di precisione, tanto da far ritenere che il possesso dello stupefacente fosse finalizzato alla compravendita.

Lo stesso è stato, quindi, arrestato e tradotto in carcere. Dopo l’udienza di convalida, il giudice ha sottoposto il soggetto all’obbligo di soggiorno. Sempre a San Severo, gli agenti delle 'Volanti' hanno denunciato per detenzione di stupefacenti due uomini. Anche questi, a seguito di controlli su strada, sono stati trovati in possesso di stupefacente, nella fattispecie eroina. Infine, personale dell’Ufficio Misure di Prevenzione ha eseguito un ordine di carcerazione in regime di semilibertà per un uomo condannato per tentata rapina aggravata.