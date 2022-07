Perseguita la ex e la sfigura con l'acido in viso: arrestato 78enne

Un uomo di 78 anni, foggiano, è stato arrestato dalla polizia perchè accusato di aver posto in essere una serie di condotte vessatorie e persecutorie nei confronti di una donna, 50enne di San Severo, con la quale aveva avuto una relazione per diversi anni. Le condotte violente sono culminate in un’aggressione avvenuta durante il lancio di sostanza acida sul volto della vittima. L'attività è stata messa a segno dagli uomini del commissariato di San Severo, con il coordinamento dalla procura di Foggia. A seguito di tale aggressione, la donna, dopo aver beneficiato delle tempestive cure mediche, si è recata in commissariato dove, dopo aver sporto querela, rappresentava una serie di atti persecutori che l’uomo aveva posto in essere, con una certa insistenza e reiterazione, negli ultimi mesi.