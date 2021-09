Arrestato insospettabile sul Gargano: sorpreso dai finanzieri mentre innaffiava piante di cannabis in un'area impervia di San Nicandro

I finanzieri del ocmando provinciale di Foggia, con la collaborazione della sezione area della gdf di Bari, hanno scoperto un’altra piantagione di cannabis, in località 'Scalzi' a San Nicandro Garganico, composta da 60 piante alte mediamente tre metri, con infiorescenze in avanzato stato di maturazione, pronte per essere tagliate ed essiccate per la preparazione di dosi di marijuana.

Era posta ai margini di un uliveto, nascosta e accuratamente protetta su tutti i lati da alte piante di fico d’india, evidentemente per scoraggiare “visite indesiderate”.

Il campo coltivato a piante da stupefacente è stato trovato dai finanzieri perfettamente irrigato grazie alla installazione di un sofisticato impianto a goccia ed organizzato in modo da massimizzare lo sfruttamento del terreno.

Nel fondo agricolo i militari della tenenza di San Nicandro hanno individuato e tratto in arresto un incensurato 60enne del posto, mentre era intento ad innaffiare e curare le piante di marijuana. L’uomo, che ha tentato di sottrarsi all’intervento dei finanzieri, è stato prontamente fermato. Le 60 piante sono state estirpate per la loro successiva distruzione. Da queste sarebbe stato possibile ricavare circa 2mila dosi di marijuana da piazzare nelle cittadina garganica.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia che coordina le indagini, il soggetto arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

L’attività di servizio riportata testimonia l’intensificazione dello sforzo operativo compiuto dalla Guardia di Finanza nel controllo del territorio e nella lotta ad ogni forma di guadagno illecito, tra cui la coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti che nel periodo estivo ha portato, nel solo territorio del Gargano, alla scoperta di altre 6 piantagioni di cannabis per circa 3 tonnellate di piante, all’arresto in flagranza di reato di altri tre soggetti e alla denuncia in stato di libertà di un quarto.