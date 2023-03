Arrestato l'ex infermiere incastro da 'Le Iene': nella sua auto trovati materiale esplodente e armi da taglio

E' agli arresti domiciliari l'ex infermiere di San Marco in Lamis - accusato di aver reso la vita impossibile a un medico - con aggressioni, minacce e attentati incendiari - dopo esser stato licenziato dalla stessa struttura ospedaliera dove Giuseppe D'Alessandro svolgeva l'incarico di direttore sanitario.

L'uomo, lo ricordiamo, è finito alla ribalta delle cronache nazionali dopo la trasmissione di martedì 21 marzo andata in onda a 'Le Iene' su Italia 1 (il video).

Luigi Pelazza aveva passato in rassegna una serie di gravi episodi di cui D'Alessandro era stato vittima, compresa una violenta aggressione avvenuta in una località di mare, che avrebbe potuto costargli la vita se solo non avesse avuto la prontezza di difendersi e farsi scudo con la sua bicicletta.

Come anticipato nella puntata di ieri 28 marzo, il gip ha convalidato l'arresto dell'uomo compiuto dai carabinieri, qualche giorno fa, a seguito di una perquisizione veicolare. All'interno dell'auto, posta sotto sequestro, è stato trovato del materiale esplodente e armi da taglio. Da qui l'accusa di detenzione e l'arresto.