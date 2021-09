In giro sullo scooter con la cocaina nel portaoggetti, nervosismo tradisce pusher: arrestato 40enne

In giro sullo scooter, con la cocaina pronta da spacciare nel portaoggetti. E' quanto scoperto dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di San Giovanni Rotondo che, per il fatto, hanno tratto in arresto un 40enne del luogo, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, con l’ausilio di pattuglie provenienti dalla Compagnia di Intervento Operativo del 14° Battaglione di Vibo Valentia, nel corso delle attività finalizzate alla prevenzione e repressione di reati in genere, hanno notato la presenza dell’arrestato nei pressi della sua abitazione, già noto per le sue vicende giudiziarie e tratto in arresto lo scorso 8 giugno per le medesime condotte.

Lo stesso, a bordo di un motociclo, alla vista dei militari, ha assunto l’atteggiamento tipico di chi vorrebbe sottrarsi ad un eventuale controllo. Alla luce di ciò, tenuto conto dei suoi precedenti di polizia per reati inerenti la detenzione di sostanze stupefacenti, ritenuto fondato il motivo di ritenere che sulla persona e sul veicolo potesse essere detenuta o occultata sostanza stupefacente, i militari hanno deciso di procedere ad una perquisizione personale e veicolare.

I sospetti sono stati confermati quando, nel vano portaoggetti del motociclo, sono stati rinvenuti tre involucri di carta di alluminio contenenti complessivamente nove cipolline termo-sigillate di cocaina, oltre ad un contenitore in plastica di colore bianco suddiviso in tre comparti omogenei, con all’interno una cipollina termo-sigillata in cui vi era altra cocaina, il tutto per un peso complessivo di quattro grammi circa.

A seguito del ritrovamento della sostanza stupefacente, la perquisizione è stata estesa all’abitazione dell’uomo. Qui venivano rinvenute ulteriori tre cipolline della medesima sostanza stupefacente nonché materiale idoneo al confezionamento in dosi quali: carta stagnola e contenitori in plastica, simili a quelli rinvenuti poco prima nel motociclo. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

La sostanza stupefacente frazionata in involucri di diverso peso, occultata nell’abitazione e detenuta all’interno dello scooter, unitamente agli altri elementi emersi, ha consentito di ritenere che la sostanza sequestrata fosse destinata allo spaccio.

Le analisi qualificative e quantitative, eseguite da parte dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando provinciale di Foggia (LASS), hanno confermato la natura dello stupefacente da cui sarebbe stato possibile ricavare 16 dosi di cocaina.

L’arrestato dopo le formalità di rito è stato posto agli arresti domiciliari. Il giudice del Tribunale di Foggia, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei confronti dell’uomo l’obbligo di dimora in San Giovanni Rotondo e la permanenza in casa dalle ore 20.00 alle ore 07.00.