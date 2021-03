Nascondeva in casa 15 kg di droga tra hashish, eroina e marijuana: 35enne garganico arrestato a Lecce

Scovato e sequestrato dai carabinieri un 'tesoretto' di circa 15 kg di droga, tra hashish, eroina e marijuana. Per il fatto, è finito in manette un 35enne originario di San Giovanni Rotondo, fermato nelle ultime ore dai carabinieri di Lecce, dove l'uomo è domiciliato.

Come riporta LeccePrima.it, i militari della sezione radiomobile lo hanno infatti arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti finalizzata all'attività di spaccio. Al termine di un primo controllo personale i militari hanno proceduto con un’ispezione in casa, dove hanno rinvenuto un ingente quantitativo di sostanza. Ben 12,8 chili di hashish, per cominciare, sono finiti immediatamente nelle mani degli uomini dell’Arma assieme a oltre 690 grammi di eroina, e 2,5 grammi di “erba”. Assieme alla droga, in casa, anche una somma contante di 930 euro, ritenuta il presunto incasso dell’attività di vendita delle dosi.

Nel luogo del domicilio, inoltre, è stato rovato e posto sotto sequestro anche il bilancino di precisione col quale l’uomo avrebbe confezionato le bustine da immettere sul mercato. Al termine del controllo, il 35enne è stato accompagnato nel carcere di Borgo San Nicola, alle porte del capoluogo salentino, su disposizione del pubblico ministero di turno.