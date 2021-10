Forza posto di blocco e nella fuga si lancia dal furgone in corsa: trasportava componenti di auto rubate

Sfugge al posto di blocco, poi si lancia dal furgone in corsa: nel mezzo, trasportava componenti di auto rubate a Roma e Termoli.

Accade a Cerignola, dove gli agenti del Commissariato cittadino, in collaborazione con la polizia stradale di Foggia, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un ghanese trentenne, residente a Cerignola, per ricettazione di parti di autovetture di provenienza furtiva e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel dettaglio, nel corso di un servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno notato l'uomo procedere lungo la Statale 16 bis, in direzione Cerignola, a bordo di un furgone; dopo aver effettuato accertamenti sulla targa del veicolo ed aver appreso che lo stesso era intestato ad una persona nota perché gravata da numerosi precedenti di polizia, il personale ha di procedere al controllo del mezzo.

Il conducente, però, ha ingranato la marcia fuggendo in direzione Cerignola, poi giunti in prossimità del centro cittadino, con una manovra fulminea e pericolosissima, ha abbandonato il furgone ancora marciante fuggendo nei campi, noncurante del fatto che il furgone continuasse a muoversi, finendo in una cunetta.

I poliziotti hanno quindi inseguito l'uomo a piedi e, con non poche difficoltà, considerato che lo stesso si dimenava con pugni e calci, sono riusciti a bloccarlo. Tornati al furgone, gli agenti hanno accertato che al suo interno vi erano componenti di due autovetture risultate rubate il giorno precedente a Roma e a Termoli.

Dopo le formalità di rito, il 30enne è stato condotto alla casa circondariale di Foggia ed in sede di convalida del fermo, l'autorità giudiziaria ne ha disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.