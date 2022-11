Assalti a portavalori: arrestato ricercato sfuggito alla cattura, è il 15esimo cerignolano della banda

Nel corso della giornata del 4 novembre scorso, la Polizia di Stato ha individuato un altro soggetto cerignolano, destinatario dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Foggia, nei confronti di diciassette soggetti (quindici di Cerignola, uno di Bitonto e uno di Bari) ritenuti appartenere o essere fiancheggiatori di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero imprecisato di delitti contro il patrimonio ed in particolare rapine pluriaggravate ai danni di furgoni portavalori, ovvero adibiti al trasporto di merce di ingente valore economico e dei reati fine di rapina in concorso, detenzione e porto illegale in luogo pubblico di armi, anche da guerra, violenza privata e riciclaggio, ricettazioni e sequestro di persona (i nomi degli arrestati).

Nel corso della vasta operazione di polizia del giorno precedente, l'uomo era l’unico che si era sottratto volontariamente alla cattura e per questo non era stato rintracciato. Individuato a Cerignola, il ricercato è stato associato presso la casa circondariale di Foggia a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La cattura si inserisce nell’articolata attività d’indagine avviata a seguito di un assalto a un furgone portavalori perpetrato nel luglio 2020, nel territorio di Cerignola. Le investigazioni, condotte dalle squadre mobili di Bari e Foggia, unitamente alle squadre di polizia giudiziaria del compartimento Polizia Stradale 'Puglia', con il coordinamento del servizio centrale operativo, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza anche in ordine ad alcuni reati scopo perpetrati dall’associazione.