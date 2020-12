Fuga da film in città, polizia insegue e ferma rapinatori pronti a colpire: nel borsello una pistola con un colpo in canna

Sono stati bloccati dopo un inseguimento terminato lungo il cavalcavia di via Manfredonia, poco prima dell'incrocio con viale Fortore, i due soggetti noti alle forze di polizia a bordo di uno scooter che pochi minuti prima, in via Sant'Alfonso de Liguori, alla vista di una volante, avevano improvvisamente cambiato il senso di marcia e accelerato con l'obiettivo di seminare l'auto della polizia impegnata in uno specifico servizio finalizzato a contrastare la recrudescenza delle rapine negli esercizi commerciali durante il periodo natalizio.

Durante la fuga il passeggero aveva gettato un borsello al cui interno è stata poi rinvenuta una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, quattro cartucce e colpo in canna.

I due giovani venivano identificati e riconosciuti in quanto in passato, erano stati tratti in arresto per una rapina ad un supermercato. Il trentenne, proprietario del marsupio, è stato tratto in arresto e collocato agli arresti domiciliari dopo l’udienza di convalida effettuata dall’Autorità Giudiziaria, con l'accusa di porto di arma clandestina. Il complice è stato denunciato per il reato di favoreggiamento

Gli investigatori stanno verificando la posizione dei due pregiudicati rispetto alle rapine perpetrate recentemente in città.